قداس وجناز الأربعين للفنان جورج الراسي... "دعوة عامة لمحبّيه"

بمناسبة مرور أربعين يوماً على انتقاله الى الحياة الأبدية، يقام قداس وجناز لراحة نفس الفنان جورج خليل الراسي يوم السبت 8 تشرين الأول في تمام الساعة 11 قبل الظهر في كنيسة القديسين سارجيوس وباخوس في المنصف.

عائلة الفقيد وجميع أنسباؤهم ونقابة محترفي الموسيقى والغناء يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه، وجاء على ورقة النعوة "الرجاء اعتبار هذه النشرة دعوة عامة لمحبّي الفنان جورج الراسي".

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