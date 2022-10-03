فيلم "دفاتر مايا" يُمثّل لبنان في حفل جوائز الأوسكار لعام 2023

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أعلن وزيرالثقافة القاضي محمد وسام المرتضى ترشيح فيلم "دفاتر مايا" للمخرجين خليل جريج وجوانا حجي توما لتمثيل لبنان في حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام 2023 عن فئة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق باللغة الإنكليزية التي تنظمها أكاديمية الفنون وعلم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأميركية.وجاء إعلان الوزير بناء على اقتراح للجنة المكلفة في وزارة الثقافة والتي تضم نخبة من النقاد السينمائيين وأصحاب الاختصاص في مجال الفن السابع، والذين اعتمدوا المعايير التي تمثلت ب: موضوع الفيلم، طريقة معالجته، حركة الاخراج، السيناريو، التقنيات المستخدمة، ادارة الممثلين، حركة الكاميرا وايقاع الفيلم، بحسب ما ذكر بيان الوزارة.وأضاف البيان أن وزير الثقافة "يتطلع الى ان يعكس هذا الفيلم بتقنياته وموضوعه صورة مميزة عن الانتاج السينمائي اللبناني ويأمل ان يلاقيه الدعم اللازم من ناحية التسويق ليكون بمتناول اوسع شريحة من المشاهدين محليا ودوليا. على أمل ان يحقق لبنان انجازا في مجال الفن السابع ويتمكن من الفوز بجائزة الاوسكار لعام 2023".وشارك في عملية التصويت من اعضاء اللجنة المكلفة: صوفي بطرس، علي ضاهر، اميل شاهين، محمد حجازي ، هادي زكاك، ايلي يزبك ، احمد غصين، فيليب عرقتنجي، شادي زيدان وتوفيق خوري.