هيفاء وهبي تروّج لجديدها "ولد"... والجمهور يترقّب وصول اجمل سيارة أجرة "Haifaxi" (فيديو)

دون سابق إنذار، أفرحت النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر الإعلان الترويجي الجديد لجديدها الفنّي بعنوان "ولد".

ولم تحدّد الفنانة هيفاء وهبي موعد طرح جديدها، بل اكتفت بالقول "قريباً جداً! أقرب ممّا تتوقّعون. مُتشوّقة لتشاهدون العمل الجديد. تابعوني"، وتخطّى الفيديو عتبة المليوني مشاهدة في أقلّ من 24 ساعة على تطبيق انستغرام، كما تصدّرت هيفاء الترند على تويتر في لبنان وتونس والاردن والمملكة العربية السعودية وغيرها.

ونشرت الديفا هيفاء وهبي البوستر الدعائي لأغنية "ولد" المُنتظرة، وظهرت على سيارة أجرة كُتب عليها "Haifaxi"، وهو الأمر الّذي دفع عدد من المغرّدين الى القول انّهم يترقّبون وصول "أجمل سيارة أجرة "Haifaxi".