ناصيف زيتون يحسم الجدل.. هل تزوّج من دانييلا رحمة في استراليا؟

تواجدت الممثلة اللبنانيّة دانييلا رحمة برفقة عائلتها بين الحضور خلال الحفل الغنائي الّذي أحياه النجم ناصيف زيتون في استراليا، وهو الأمر الّذي ساهم بانتشار خبر زواجهما بعد تداول معلومات غير مؤكّدة عن علاقة حبّ تربطهما في الفترة الماضية.

وحسم الفنان ناصيف زيتون جدل زواجه من الممثلة دانييلا رحمة، فصرّح لبرنامج The Insider بالعربي "عندما يصبح الأمر جدّياً أي خطوبة أو زواج بشكل رسمي سأتحدث مباشرة بالموضوع وبالعلن".

وبذلك يكون ناصيف زيتون قد نفى خبر زواجه السرّي، ولكن هل من علاقة تجمعه بدانييلا؟ يقول زيتون "لن أنفي أو أؤكّد ولن اتحدّث بالموضوع إلا عندما أريد أنا التحدث به".