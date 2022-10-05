بعد أكثر من 5 سنوات... فرقة "ديبيش مود" تعود إلى الساحة الموسيقية

أعلنت فرقة "ديبيش مود" البريطانية الرائدة في مجال الموسيقى الإلكترونية الثلاثاء عن عودتها إلى الساحة الموسيقية بألبوم جديد وجولة حفلات هي الأولى لها منذ أكثر من خمس سنوات، وتأتي بعد وفاة العضو المؤسس فيها أندرو فليتشر.

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وقال المغني الرئيسي للفرقة، ديف غاهان، إن الألبوم الجديد الذي سيصدره في آذار المقبل ويحمل عنوان "ميمينتو موري" أو Memento Mori مستوحى من جائحة كوفيد-19 ووفاة فليتشر في أيار بسبب تمزق في شريان قلبه.

وأكّد غاهان، 60 عاما، للصحافيين في العاصمة الألمانية أن الفرقة جاهزة للقاء جمهورها مجددأً بعد غياب طويل بسلسلة من الحفلات الكبيرة في الملاعب ستكون بدايتها في آذار من ساكرامنتو.

وأضاف عن هذه الجولة وهي الـ19 للفرقة "نصنع الموسيقى ونعزفها من أجلكم ونأمل في أن نوفر لكم الفرح والاجتماع، على طريقتنا، في عالم يبدو في حالة اضطراب دائم".

يعود أحدث ألبومات "ديبيش مود" بعنوان "سبيريت" إلى العام 2017 وأتبعته الفرقة بجولة في أوروبا والأميركتين. أما "ميمينتو موري" فسيكون ألبومها الـ15 في الاستديو.

وكانت الفرقة رائدة في مجال موسيقى البوب الاصطناعية في مطلع ثمانينات القرن العشرين، وطورت هذا النوع ثم تجاوزته لتنفتح في مطلع التسعينات على آلات الغيتار.