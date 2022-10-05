أحلام الشامسي: "أنغام مطربة مصر الأولى"... واستياء محبّي شيرين عبد الوهاب!

هنّأت الفنانة الإماراتيّة أحلام الشامسي زميلتها الفنانة المصريّة أنغام على برنامجها الجديد المُقرّر أن يبصر النور قريباً، وأطلقت عليها لقب "مطربة مصر الأولى".

في التفاصيل، دوّنت الفنانة احلام عبر خاصية القصص القصيرة على تطبيق انستغرام: "الف مبروك لمطربة مصر الأولى مُقدّماً، وأكيد وجود نجمة كبيرة في مقامك ومكانتك الكبيرة سيكون للبرنامج نجاح باهر. أحبّك أنغام وننتظرك".

وأثار منشور أحلام الشامسي جدلاً عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وعبّر بعض محبّي شيرين عبد الوهاب عن استيائهم من اطلاق هذا اللقب على انغام بوجود نجمات أخريات مثل شيرين وأمال ماهر.