هيفاء وهبي تطرح "ولد" وتصل إلى الترند العالمي... ابتكار وتجدّد دائمان!

أطلقت الديفا هيفاء وهبي أغنيتها الجديدة بعنوان "ولد" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسميّة على موقع يوتيوب وباتت متوفّرة على المتاجر الموسيقيّة الرقميّة كافة، وهي من كلمات أحمد توفيق وألحان محمد محي، وإخراج إيلي فهد.

وضمن جوّ من الإيجابيّة والعفويّة، تجسّد النجمة هيفاء وهبي في الفيديو كليب دور سائقة سيارة اجرة تحمل اسم "Haifaxi"، وتجول في شوارع بيروت على إيقاع أغنية "ولد" الحماسيّة.

وأبهرت هيفاء وهبي الجمهور، الّذي كان يترقّب صدور الأغنية في الساعات الماضية، باللوكات المتنوّعة الّتي تأسر القلوب بجمالها، وأشاد روّاد الإنترنت بالابتكار والتجدّد الدائمين الّلذين تسعى هيفاء وهبي إلى تقديمهما في كلّ عمل فنّي تطرحه من حيث اختيار الكلمات والنمط الموسيقي وستوري بورد الفيديو كليب.

وانعكست محبّة الجمهور لهيفاء وهبي وإعجابهم بكليب "ولد" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاحتلّ الترند في معظم الدول العربيّة وصولاً إلى الترند العالمي على موقع تويتر. وحجزت الأغنية مكانها ضمن المراتب الأولى على موقع يوتيوب منذ الساعات الأولى على طرحها.