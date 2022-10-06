سيرين عبد النور تكشف المستور: نادين نسيب نجيم رفضت عملاً يجمعنا معاً!

كشفت الممثلة سيرين عبد النور المستور وأعلنت أن زميلتها نادين نسيب نجيم قد رفضت عملاً درامياً مشتركاً يجمعهما معاً، وذلك خلال حلولها ضيفةً على منتدى الإعلام العربي في الإمارات العربيّة المتحدة.

في التفاصيل، فقد غرّد الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: "في جلسة حول الدراما والتي قمت بإدارتها في ختام منتدى الاعلام العربي، سألت صادق الصباح عن امكانية جمع سيرين عبد النور ونادين نجيم في عمل مشترك يثري الدراما. قال إن الفكرة قد طُرِحَت".

وتابع نيشان في تغريدته: "تدخَلَت سيرين مُقاطِعة: لم تُنَفَّذ الفكرة ونادين هي التي رفضتها".

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