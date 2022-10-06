فنّ
06 تشرين الأول 2022 - 03:56
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شيرين عبد الوهاب تثير بلبلة... ماذا قالت عن أم كلثوم؟

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شيرين عبد الوهاب تثير بلبلة... ماذا قالت عن أم كلثوم؟
Lebanon News

أثارت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب بلبلةً على منصّات التواصل الاجتماعي بعد تصريحاتها الأخيرة عن أم كلثوم أثناء مداخلتها في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى.

 

وتحدّثت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أغنيتها الجديدة، فقالت "نشرت أمس أغنية جديدة، وهي تجربة جديدة عليّ، والجمهور سعيد كثيراً بهذا اللون من الغناء، وعمرو مصطفى هو من لحّنها، وأمير طعيمة كتبها".

 

وأردفت شيرين عبد الوهاب قائلةً: "عملت مع مجموعة محترمة من الفنانين الكبار، وكمّلت بيهم، فأم كلثوم لم تكن أم كلثوم إلا بمساعدة كل من حولها من شعراء وملحنين، وأي فنان لا يكتمل نجاحه إلا بالعناصر التي تكمّله من شعراء وملحنين وموزعين".

 

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