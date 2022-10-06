ماجدة الرومي تحيي مهرجان "الغناء بالفصحى" في السعودية: "جايين من ظروف صعبة"

أحيت الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي حفلاً غنائياً ضمن فعاليات مهرجان "الغناء بالفصحى"، وذلك على "مسرح أبو بكر سالم" في منطقة البوليفارد بالمملكة العربيّة السعوديّة.

وفي كلمة ألقتها على المسرح بالعاصمة الرياض، قالت الفنانة ماجدة الرومي: "نحنا جميعاً من القلب جايين نغني معكم، جايين من ظروف صعبة، من بلد كل مدة بتصير ظروفه مستحيلة أكثر. لكن نحنا منتمسك بالحياة، ومعكم منفرح ومنغني، منتذكر إنه في بعد مطرح بهالحياة للفرح وللعطاء".

وأضافت الرومي في كلمتها: "الموسيقيين اللبنانيين كانوا بيتمرنوا معي بلبنان وكل واحد منا جايي من مشاكل كثيرة بس كانوا يحطوا كل أحزانهم على جنب حتى نجي نفرح معكم... شكراً لدار العز، استقبلتونا مثل أهلنا، شكراً على محبتكم، شكراً على الاستقبال الرائع".

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