فنّ
06 تشرين الأول 2022 - 04:20
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أربع نجمات عربيات في أغنية المونديال الرسميّة... إليكم الفيديو الترويجي!

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أربع نجمات عربيات في أغنية المونديال الرسميّة... إليكم الفيديو الترويجي!
Lebanon News

نشرت النجمة المغربيّة - الكنديّة نورة فتحي الفيديو الترويجي لأغنية كأس العالم 2022 الرسميّة، والّتي سيطلقها الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة 7 تشرين الاول الجاري تحت عنوان "light the sky".

 

فكتبت فتحي على الفيديو الّذي نشرته على تطبيق انستغرام: "هذه المرة من أجل فيفا كأس العالم. الأغنية الرسميّة للمونديال مع لمسة من التنوّع light the sky. إحفظ التاريخ 07/10/22".

 

ويكشف الفيديو ان أغنية المونديال تجمع أربع نجمات من العالم العربي وهنّ: العراقية رحمة رياض، المغربية- الكندية نورة فتحي، الإماراتية بلقيس فتحي، والمغربية منال بنشليخة.

 
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