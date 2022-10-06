أربع نجمات عربيات في أغنية المونديال الرسميّة... إليكم الفيديو الترويجي!

نشرت النجمة المغربيّة - الكنديّة نورة فتحي الفيديو الترويجي لأغنية كأس العالم 2022 الرسميّة، والّتي سيطلقها الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة 7 تشرين الاول الجاري تحت عنوان "light the sky".

فكتبت فتحي على الفيديو الّذي نشرته على تطبيق انستغرام: "هذه المرة من أجل فيفا كأس العالم. الأغنية الرسميّة للمونديال مع لمسة من التنوّع light the sky. إحفظ التاريخ 07/10/22".

ويكشف الفيديو ان أغنية المونديال تجمع أربع نجمات من العالم العربي وهنّ: العراقية رحمة رياض، المغربية- الكندية نورة فتحي، الإماراتية بلقيس فتحي، والمغربية منال بنشليخة.