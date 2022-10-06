بعد مقتل مديرة تصوير "راست"... أليك بالدوين يُعلن التوصل إلى اتفاق مع عائلتها

أعلن الممثل الأميركي أليك بالدوين الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق مع عائلة مديرة تصوير فيلم الوسترن "راست" هالينا هاتشنز التي قُتِلَت في تشرين الأول 2021 بطلقة من مسدس كان يحمله أصابتها عرضاً خلال التصوير.

وووفقاً لوكالة فرانس برس، فقد كتب الممثل في منشور على إنستغرام إنه "ممتن لكل من ساهم في حل هذه القضية المأسوية والمؤلمة".

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ويُسقط الاتفاق الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة هاتشنز على بالدوين.

ولم يُكشف النقاب عن قيمة الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان، والذي ينبغي أن يكرّسه رسمياً قاضٍ.

ونقل بيان أصدرته إدارة إنتاج "راست" عن زوج مديرة التصوير الراحلة ماثيو هاتشنز قوله "لا أرغب في توجيه الاتهامات أو تحديد مذنبين".

وأضاف "كلنا مقتنعون بأن مصرع هالينا نتج من حادث مروع".

وأشار إلى أن التصوير سيعاوَد في كانون الثاني 2023 "مع جميع المشاركين الرئيسيين"، موضحاً أنه سيتولى مهمة المنتج التنفيذي.

ويُذكر أن الحادث وقع في 21 تشرين الأول في مزرعة بمدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو، حين كان أليك بالدوين يستخدم سلاحا تم تقديمه له على أنه محشو برصاص خلّبي، أثناء التمرين على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشنز. غير أن رصاصاً حياً انطلق من المسدس ما أدى إلى مقتل هاتشنز البالغة من العمر 42 عاما، وإلى إصابة المخرج جويل سوزا بجروح.