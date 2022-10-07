مايا دياب تشاهد الـNBA مع ستيف هارفي... وجواربها المفتوحة حديث المتابعين!

بحضور سفير الـNBA شاكيل أونيل، استضافت أبو ظبي المباراة الأولى لبطل الـNBA لعام 2021 Milwaukee Bucks ضد فريق Atlanta Hawks على ملعب "الإتحاد أرينا" في جزيرة ياس بالإمارات العربيّة المتحدة.

ونشرت الفنانة اللبنانيّة مايا دياب صورها أثناء مشاهدة المباراة في الملعب، وظهرت في إحدى اللقطات برفقة مقدّم البرامج العالمي ستيف هارفي.

"من الواضح اني معجبة بستيف هارفي وبكرة السلة"، بهذه العبارة علّقت مايا دياب على صورها، وظهرت وهي ترتدي جوارب رياضيّة طويلة ومفتوحة عند أصابع القدمين، فتحوّلت الى حديث المتابعين في الساعات الماضية.