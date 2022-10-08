"أديداس" تعيد النظر في شراكتها مع كانييه ويست

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أعلنت شركة أديداس الألمانية المتخصصة في المعدات الرياضية، الجمعة، أنّها ترغب في "إعادة النظر" بشراكتها مع مغني الراب الأميركي كانييه ويست الذي انتقدها مؤخراً.وأشارت المجموعة، التي لم تحدد سبب قرارها هذا، في بيان، إلى أنّ "الشراكة الناجحة عادةً ما تستند إلى الاحترام المتبادل والقيم المشتركة".وأضافت، في بيانها: "بعد بذل جهود غير علنية متعدّدة لحلّ المشكلة، قرّرنا أن نعيد النظر في شراكتنا" مع كانييه ويست.وكانت العلاقة بين الفنان الأميركي والشركة الألمانية قد شهدت توتراً في الأشهر الأخيرة، مرتبطة بالتعاون بين الجانبين في مجموعة "ييزي" للأحذية الرياضية التي صممها مغني الراب، وطوّرها مع "أديداس" في 2014، وحققت نجاحاً هائلاً أدخلت كانييه ويست إلى نادي أصحاب المليارات.فقد نشرت الصحافة المتخصصة عدّة رسائل لويست عبر حسابه على "إنستغرام" ينتقد فيها إطلاق "أديداس" فعاليات أطلقت عليها اسم "ييزي داي" (يوم ييزي) من دون موافقته، مع نشره سلسلة تعليقات انتقد فيها العلامة التجارية.كما أشارت معلومات صحافية إلى أنّ كانييه ويست يأخذ أيضاً على "أديداس" إعادة تصميمها مجموعات أقدم من أحذية ييزي الرياضية، واستغناءها عن موظفين بينهم مدير "ييزي" العام، من دون موافقته.وقد طُرحت أحذية ييزي الرياضية بداية عام 2008 من خلال تعاون بين مغني الراب ومجموعة "نايكي"، قبل تحويل مسار التعاون نحو "أديداس" بعد بضع سنوات.وفي منتصف شهر سبتمبر الماضي، أعلن كانييه ويست بصورة أحادية إنهاء شراكته مع ماركة "غاب"، متّهماً العلامة التجارية بالإخلال بشروط التعاون.