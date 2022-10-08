سيرين عبد النور تلغي متابعة دانييلا رحمة... وتسخر من عشاء الممثلات: "غلطت"

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إلغاء الممثلة سيرين عبد النور متابعة زميلتها الممثلة دانييلا رحمة على مواقع التواصل الإجتماعي، وتساءل البعض عن سبب الـ "أنفولو" بعد الجدل الّذي حصل بين سيرين والممثلة نادين نسيب نجيم.

في سياقٍ متصل، أوضحت الممثلة سيرين عبد النور أنّ إلغاء المتابعة لم يقتصر على دانييلا رحمة فقط، بل شمل أيضاً كل الحسابات الّتي لا تتفاعل معها بإعجاب أو تعليق على منشوراتها أو مباركة لأعمالها الفنيّة.

بالمقابل، كانت سيرين عبد النور قد سخرت من صورة العشاء الّذي جمع الممثلات اللبنانيات معاً قبل سنوات، وعلّقت بالقول "سامحوني غلطت".