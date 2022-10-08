فنّ
08 تشرين الأول 2022 - 06:17
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نادين الراسي تفطر القلوب برسالتها إلى جورج الراسي: "بكرا جنّازك الأربعين بس كورونا وقفت حاجز"

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نادين الراسي تفطر القلوب برسالتها إلى جورج الراسي: &quot;بكرا جنّازك الأربعين بس كورونا وقفت حاجز&quot;
Lebanon News

دوّنت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي رسالةً تفطر القلوب توجّهت فيها الى شقيقها الفنان الراحل جورج الراسي تزامناً مع مرور 40 يوماً على رحيله في حادث سير مروّع عند نقطة المصنع.

 

فكتبت نادين الراسي في تغريدتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "اليوم ٤٠ وفاتك يا خَيّي . من يوم ما رحت انت رحت انا معك. صح جسمي هون بس روحي عم تفتش على روحك.. اشتقتلك كتير وقلبي وقّف ينبض بالأمل وفقدت الضحكة بعدك.. لمين تركتني؟".

 

وكشفت الراسي انها ستغيب عن جنازة الأربعين بسبب اصابتها بفيروس كورونا، فقالت "بكرا جنّازك بس كورونا وقفت حاجز بيني وبينك متل ما وقفوا كتار!! بحبك لآخر نفس فيني يا وجع العمر يا خَيّي جورج الراسي".

 
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