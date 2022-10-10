لهذه الأسباب... تقييد حسابات كانييه ويست على إنستغرام وتويتر!

صرحت إنستغرام وتويتر إنهما فرضتا قيودا على حسابات مغني الراب الأميركي كانييه ويست بسبب منشورات وُصفت بأنها معادية للسامية، حسبما أفادت وكالة فرانس برس. وقالت متحدثة باسم تويتر لوكالة فرانس برس الأحد إن حساب ويست أُغلق بسبب انتهاك سياسات منصة التواصل الاجتماعي.

وقال متحدث باسم ميتا، لوكالة فرانس برس، إن المجموعة حذفت المحتوى - دون تحديد المنشورات - من حساب ويست لانتهاكه القواعد. كما قام إنستغرام بتقييد حسابه والذي قد يشمل منعه من النشر أو التعليق أو إرسال رسائل خاصة، بحسب المصدر نفسه.

في التغريدة، التي لم تعد مرئية على حساب ويست، قال مغني الراب "أنا أشعر بالنعاس بعض الشيء الليلة ولكن عندما أستيقظ سأموت مع 3 أشخاص من اليهود" في إشارة واضحة إلى الاستعداد العسكري الأميركي المعروف باسم ديفكون.

جاءت القيود بعد أن أثار ويست ، الجدل من خلال ارتداء قميص "White Lives Matter" خلال أسبوع الموضة في باريس الأخير، في اختلاس لشعار "Black Lives Matter". حيث أصبحت عبارة "حياة السود مهمة" صرخة حاشدة للاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة التي أشعلتها جريمة قتل جورج فلويد عام 2020.

ثم قال على تويتر إنه سيستهدف اليهود في منشور تم حظره من قبل المنصة لانتهاكه قواعدها.

وانتقدت اللجنة اليهودية الأمريكية (AJC) الغرب لقيامه "بإثارة كراهية اليهود". وقالت المنظمة: "يجب على كاني ويست أن يكتشف كيفية توضيح وجهة نظره دون استخدام معاداة السامية".

ليس غريبًا على الجدل، فقد مُنع ويست، الذي كان صريحًا بشأن صراعه مع الاضطراب ثنائي القطب، من النشر على إنستغرام لمدة 24 ساعة في آذار، وسط طلاق حاد من نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت شركة أديداس الألمانية العملاقة للملابس الرياضية إنها تعيد النظر في شراكتها مع ويست بعد أن ورد أنه ساخط من الطريقة التي تسوق بها العلامة التجارية منتجاتها. وفي الشهر الماضي، أعلنت علامة تجارية التجزئة Gap أيضًا عن إنهاء الشراكة.