أصالة نصري تظهر بملامح مختلفة كليّاً.. وتردّ على المنتقدين: "سؤالكم جنّني"

شكّلت أحدث إطلالة للنجمة السوريّة أصالة نصري مفاجأة لروّاد مواقع التواصل الإجتماعي، إذ ظهرت بملامح مختلفة كليّاً وبدت كصبيّة عشرينيّة في صورها الجديدة، وهو الأمر الّذي جعل البعض يُرجّح أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل جديدة.

ويبدو أن الأسئلة حول عمليات التجميل قد أزعجت الفنانة أصالة نصري، فأعربت عن استيائها من هذا الموضوع في تغريدةٍ كتبتها على حسابها الرسمي على تويتر وجاء فيها:

"سؤال هلكني سؤال تعبني سؤال جنّننني ألا وهو (دخيلك شو عاملة؟) وما بعرف ليش متوقعين ما قول فبتسبقوا الطلب بالترجّي وأنا بتعرفوني ما في شي بهالدنيي بيصير معي ما بشارككم فيه".

وأضافت أصالة قائلةً: "بس ممكن دخيلكم ما تسألوني؟ شو ما كنت عاجبتكم قبل العملات اللي عملتها؟ كأنه هالشي بيجرح ولا أنا أوڤر؟".

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