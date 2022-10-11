شيرين عبد الوهاب تتصالح مع حسام حبيب.. الخبر الّذي هزّ السوشيال ميديا!

ما إن أعلنت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب عن مصالحتها مع طليقها الفنان المصري حسام حبيب، حتى شكّل الخبر صدمة بين صفوف الناشطين على منصّات التواصل الإجتماعي وتحوّل إلى الخبر الأبرز الّذي هزّ السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية.

ونشرت شيرين عبد الوهاب بياناً جاء فيه أنها تكن كّل تقدير واحترام لحسام حبيب، وحرصًا منها على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء وزملاء في الوسط الفني فإنها تعلن أنه قد تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة، حيث قام برد كل المتعلقات الخاصة بالفنانة وتم تسوية جميع الخلافات بينهما، وتم التصالح في النيابة العامة، وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام تجاه الفنانة.

وختم البيان: "نهيب بالسادة الصحفيين تحري الدقة في نقل الأخبار والاقتصار على ما جاء في بيان الفنانة، وفي النهاية تكن التقدير للفنان حسام حبيب. والله ولي التوفيق".