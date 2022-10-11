هل يكون حسين فنيش حفيد الممثل أحمد الزين؟ (فيديو)

خلال حلوله ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـ LBCI الالكتروني، تحدّث الممثل اللبناني الشاب حسين فنيش عن العلاقة الوثيقة الّتي تجمعه بالقدير أحمد الزين، فهل هو فعلاً حفيده؟

في التفاصيل، لاحظ روّاد الإنترنت في الفترة الأخيرة ان نجم "موجة غضب" حسين فنيش يطلّ في فيديوهات مع الممثل أحمد الزين ويناديه "جدّي"، وهو الأمر الّذي دفع دومينيك ابو حنا الى التساؤل "هل هو فعلاً جدّك؟".

فأجاب حسين فنيش في Pop Quiz قائلاً "تعاوننا سابقاً في عمل درامي وكان أحمد الزين يجسّد دور جدّي، واستمرّت هذه العلاقة الجميلة حتى اليوم، فنلتقي شبه يوميّاً لأنني اكتشفت فيه الطيبة والكرم وينصحني ويرافقني في كلّ خطوة أقوم بها، وبالتالي هو بمثابة جدّي لكنّه ليس جدّي الحقيقي".

شاهدوا حلقة Pop Quiz مع الممثل حسين فنيش في هذا الفيديو: