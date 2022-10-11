فنّ
11 تشرين الأول 2022 - 05:29
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نادين الراسي تكشف تفاصيل علاج دينا حايك بعد إصابتها بسرطان الثدي: "علّمتيني كيف كون مؤمنة وقوية"

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نادين الراسي تكشف تفاصيل علاج دينا حايك بعد إصابتها بسرطان الثدي: &quot;علّمتيني كيف كون مؤمنة وقوية&quot;
Lebanon News

بعدما أعلنت الفنانة اللبنانيّة دينا حايك عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، كشفت الممثلة نادين الراسي كواليس لقائها بدينا حين زارتها الأخيرة لمواساتها بفقدان الفنان جورج الراسي.

 

في التفاصيل، غرّدت نادين الراسي عن القوّة الّتي تمتلكها دينا حايك رغم أنها تصارع المرض، فكتبت: "جيتي عزَيتيني وقوّيتيني ولمّا خبّرتيني إنّو بكرا فايتة تكمّلي العلاج بسبب المرض حسَيت بقوّة".

 

وتابعت نادين الراسي: "القوّة اللي أخذتها من إنسانة عم تصارع المرض وبعزّ ألمها عم ببكي ع كتفها خجلت من ضعفي وعلّمتيني فعلًا كيف كون مؤمنة وقويّة صلواتي إلك تقومي بالسلامة يا رب، دينا حايك".

 
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