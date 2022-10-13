جويل ماردينيان توثق عملية شدّ وجهها.. استغرقت 11 ساعة في غرفة العمليات! (فيديو)

كشفت خبيرة التجميل ومقدّمة البرامج جويل ماردينيان أنّها خضعت لعمليّة شدّ الوجه، ووثّقت تفاصيل عمليّة الـ Hollywood lift وتحدّثت عنها في تقرير مع "ET بالعربي".

في التفاصيل، صرّحت جويل ماردينيان قائلةً "بنقهر لما اتطلّع على انجيلينا جولي وانا بعرف انها عاملة شد وجه وكيم كاردشيان واخواتها. بس ليش ما بيحكوا؟ انه بس بدكن تحكوا عن الاشياء الخاصة فيكن، بس الاشياء الحقيقية الي بيستفيدوا منها ما بدكن تحكوا عنها".

وتابعت جويل بالقول "انا كجويل مبادئي دايماً كانت اني كون شفافة من يوم يومي"، وكشفت ان العمليّة استغرقت 11 ساعة في غرفة العمليات ولم تتردّد أن تكشف عن مكان القطب أمام الكاميرا.