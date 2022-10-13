أصالة نصري تعلّق على زيارة إليسا للطبيب النفسي: "روحنا ممكن تتبهدل بدون إنتباه"

بعدما أطلقت النجمة اللبنانيّة إليسا تغريدةً كشفت فيها عن زيارتها للطبيب النفسي تزامناً مع حلول اليوم العالمي للصحة النفسية، أعادت الفنانة السوريّة أصالة نصري تغريدة إليسا وعلّقت عليها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت الفنانة أصالة نصري: "أهم شي بنعمله لروحنا اللي ممكن تتبهدل بدون إنتباه ومتابعة هو زيارة طبيب نفسي والدواء هو آخر الحلول إذا العزيمة استسلمت للأوجاع. إنّما زيارة طبيب يشيل عنّا غبرة الحياة ونبقى متقبلين وحابين الدّنيي والناس، لازم بروحنا نهتمّ. الصحة النفسية أولوية عالمية".

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