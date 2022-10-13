هل تزوّج طارق العريان بعد أصالة ومنع حضور وسائل الإعلام لمنع تسريب الصور؟

بعد مرور عام على خروج علاقتهما الى العلن، نشرت صفحات فنيّة على مواقع التواصل الإجتماعية معلومات غير مؤكّدة عن زواج المخرج طارق العريان من عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان بعد انفصاله عن الفنانة اصالة نصري.

ونقلت مجلة "ليالينا" عن صفحات معنيّة بأخبار المشاهير ان "حفل زفاف طارق العريان ونيكول سعفان قد اقتصر على حضور الأصدقاء ومُنع حضور وسائل الإعلام لمنع تسريب الصور ومقتطفات من الحفل على وسائل التواصل الاجتماعي".

تجدر الاشارة الى ان الثنائي لم يؤكّد خبر الزواج او ينفيه حتى الآن، وبالتالي لا يمكن تبنّيه حتى صدور تصريح منهما حول الأمر.