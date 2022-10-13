كلوي كارداشيان تخضع لجراحة لإزالة ورم "نادر" من وجهها (صور)

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فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان جمهورها بخبر خضوعها لعملية جراحية لاستئصال ورم نادر في وجهها.وفي التّفاصيل، فشاركت كلوي كارداشيان (38 عاماً) معلومات عن حالتها مع المتابعين وقالت إنّها لاحظت نتوءاً صغيراً على وجهها واعتقدت أنّه سيختفي بعد فترةٍ إلّا أنّها سرعان ما دخلت غرفة العمليات بعد مراجعة أطباء الجلد.وأشار الأطباء إلى أنّ النتوء عبارة عن ورمٍ نادرٍ للغاية بالنسبة لشخص في مثل سنّ كلوي كارداشيان ونصحوها بضرورة إزالته في أسرع وقت.والجدير بالذّكر أنّ كلوي قد خضعت أيضاً لعملية جراحية لإزالة الورم الميلانيني (نوع من سرطان الجلد) عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها.وأرادت النّجمة من خلال نشر قصّتها طمأنة جمهورها الذي لاحظ الضمادة على وجهها، وحثّ متابعيها على إجراء الفحوص بشكل دائم كخطوة وقائية واستباقية وفي حال لاحظوا أي تغيرات في بشرتهم.