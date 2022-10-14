دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلادها على الشاطئ الأسترالي: شعرت بالحب!

نشرت الممثلة اللبنانيّة دانييلا رحمة صوراً جديدةً لها على شاطئ البحر في أستراليا، ووجّهت رسالة لمتابعيها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.

فكتبت دانييلا رحمة في المنشور الخاص بعيد ميلادها: "عيد ميلاد لا يُنسى، لقد شعرت حقًا بالحب منكم جميعًا. كان هذا العام حلماً بالنسبة لي من نواحٍ عديدة، ودعمكم لي يجعلني أستمر".

وتابعت دانييلا رحمة قائلةً: " لقد قرأت كلّ رسائلكم الجميلة وتأثرت بها حقًا. أنا ممتنّة لكل الجمال والحب في حياتي، فتعلّمت على مر السنين أن أؤمن وأستعد لجميع تحديات الحياة بفضلكم وبفضل عائلتي وأصدقائي".

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A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)



