فنّ
14 تشرين الأول 2022 - 05:53
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هل أصيبت ماجدة الرومي بفيروس كورونا؟

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هل أصيبت ماجدة الرومي بفيروس كورونا؟
Lebanon News

تضاربت المعلومات في الساعات الماضية حول حقيقة إصابة الفنانة اللبنانيّة ماجدة الرومي بفيروس كورونا، وهو الأمر الّذي أقلق محبّيها عليها فتساءلوا عن حقيقة ما يتمّ تداوله.

 

وقد تداولت وسائل إعلاميّة لبنانيّة خبراً مفاده أن "ماجدة الرومي قد أُصيبت بفيروس كورونا منذ أيام قليلة، ولا تعاني من عوارض الفيروس وبدأت تتماثل للشفاء".

 

أمّا موقع "الفن"، فنفى ما تمّ تداوله في الساعات الماضية، ونقل عن مصادره الخاصة أن "ماجدة الرومي كانت مع أسرتها يوم الاحد الماضي وتحديداً إبنتها هلا وهي بكامل صحتها، وحصلت الرومي على لقاح الفيروس سابقاً ولا تعاني من اي ازمة صحيّة".

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