جورج كلوني يتحدّث عن فارق السنّ مع أمل كلوني: "الزواج المتأخر جعلني الشريك المثالي"

كشف الممثل الأميركي جورج كلوني أنّ فارق السنّ الكبير بينه وبين زوجته المحامية البريطانية من أصلٍ لبناني أمل علم الدين جعله الشريك المثالي لها.
ويصل فارق العمر بين كلوني البالغ من العمر 61 عاماً وأمل (44 عاماً) إلى 17 سنة، وعن هذا الأمر قال كلوني لـ E!News
"نتّفق على معظم الأمور، حين تكون في الـ 61 من العمر ومع التقدّم في السنّ، تبدأ في رؤية الأشياء من منظارٍ مختلف".
وبسبب هذا الفارق في العمر، اعتبر كلوني أنّه لا يُركّز على الأمور الصغيرة كما في سنّ الشباب، قائلاً "إن أرادت أمل أن تطلي الحائط باللون الأصفر، كنت لأعتبر هذا اللون شنيعاً في سنّ الشباب، لكن اليوم لا آبه، من يكترث إن كان لونه أصفر؟".
وقبل زواجه من أمل علم الدين في العام 2014، كان يُعتبر كلوني الأعزب الأشهر في هوليوود. ويتشارك الزوجان اليوم توأماً في الخامسة من العمر.