الموت يغيّب ابنة الممثلة الراحلة آماليا أبي صالح بالتبني (صورة)

توفيت ابنة الممثلة اللبنانية القديرة الراحلة آماليا أبي صالح، جيسيكا، صباح اليوم الأحد، أثناء نومها.

وبحسب المعلومات، فقد تبنت الممثلة الراحلة ابنتها "جيسيكا" أو "جمانة محمد سعد الدين دمج" الّتي تحمل الجنسية الجامايكية عام 1971، وذلك بسبب وفاة والدتها جراء تعرضها لحادث سير عندما كانت تبلغ من العمر 3 أعوام.

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وبحسب المعلومات، فكانت "جيسيكا" على الدين المسيحي. وعندما تزوجت أماليا من محمد دمج، حاول أن ينسب جيسيكا على خانة عائلته، إلا أنه لم يتمكن من تحقيق ذلك بسبب انتمائه إلى الديانة الإسلامية.

وبدوره، فقد كتب شقيقها الصحافي ربيع دمج عبر حسابه الرسمي على "فايسبوك": "هيدي اختي، بيولوجياً لا بس انسانياً ايه. امي تبنتا بعد ما امها لجسيكا توفيت بحادث، وقبل ما امي تتجوز ولما حبت البابا وقرروا يتجوزوا قالتلو بدي خليها معي ووافق".

وتابع "كانت أول بنت لأهلي قبل ما يخلق خيي وليد وأنا وبعدين زياد. هي ربتنا وربيت معنا ومع ولاد اخوتي بعدين. كان حلما الوحيد انو يصير عندا وراق لتقدر تشتغل وتعيش مرتاحة. كتير كافحت امي تتعملا وراق ودفعت كتير ونصبوا عليها كتير."

وأضاف "الدولة الطائفية العنصرية ما عطتا هيدا الحق حتى بعض الناس عاملوها بعنصرية. اليوم الصبح بيوصلني خبر أنا وعم صور تقرير انها ماتت وهي نايمة. حزني مش من إرادة الله ابداً، بل من ظلم الحياة."