"بي تي اس" تحيي حفلة مجانية دعماً لترشيح كوريا الجنوبية لاستضافة "إكسبو 2030"

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LBCI News Lebanon





ويُتوقع أن يأتي حوالى مئة ألف معجب من جميع أنحاء العالم إلى بوسان لحضور الحفل الموسيقي الذي يحمل عنوان "BTS in BUSAN"، وغيره من الأحداث ذات الصلة، وفق سلطات المدينة.

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ويُنسب الفضل إلى نجوم البوب الكوري الجنوبي هؤلاء في درّ إيرادات بمليارات الدولارات على اقتصاد كوريا الجنوبية، وقد حققت علامتهم التجارية ارتفاعاً كبيراً في الأرباح، رغم تراجع عدد حفلاتهم منذ بدء جائحة كوفيد-19. تجتمع فرقة "بي تي اس" الكورية الجنوبية السبت في حفل موسيقي مجاني في بوسان لدعم ترشيح كوريا الجنوبية لاستضافة معرض إكسبو الدولي سنة 2030، بعد أربعة أشهر من إعلان أعضائها أخذ استراحة من أنشطة الفرقة.ويُتوقع أن يأتي حوالى مئة ألف معجب من جميع أنحاء العالم إلى بوسان لحضور الحفل الموسيقي الذي يحمل عنوان "BTS in BUSAN"، وغيره من الأحداث ذات الصلة، وفق سلطات المدينة.ويُنسب الفضل إلى نجوم البوب الكوري الجنوبي هؤلاء في درّ إيرادات بمليارات الدولارات على اقتصاد كوريا الجنوبية، وقد حققت علامتهم التجارية ارتفاعاً كبيراً في الأرباح، رغم تراجع عدد حفلاتهم منذ بدء جائحة كوفيد-19.

يُقام الحفل بعد إعلان أعضاء "بي تي اس" بصورة مفاجئة في يونيو أنهم يأخذون استراحة كفرقة لمتابعة مشاريع فردية.



بعد حوالي شهر من هذا الإعلان، عينت الحكومة النجوم كسفراء رسميين لملف بوسان لاستضافة معرض إكسبو الدولي عام 2030.



وبحسب الهيئة المنظمة للمعرض، فإن كوريا الجنوبية هي من بين أربع دول قدمت عرضاً لاستضافة الحدث، إلى جانب أوكرانيا وإيطاليا والسعودية.



ومن المقرر أن يختار المكتب الدولي للمعارض الدولة المضيفة الفائزة العام المقبل.



يأتي الحدث الكبير السبت فيما لا تزال مسألة الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية في كوريا الجنوبية بمثابة سيف مصلت على أعضاء فرقة "بي تي اس"، إذ تتراوح أعمار نجومها بين 25 عاماً و29 عاماً، ويجب عليهم تالياً الالتحاق بحلول العام المقبل وإلا سيواجهون احتمال السجن.



يتعين على جميع الشباب الأصحاء في كوريا الجنوبية الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أداء الخدمة العسكرية لمدة عامين تقريباً، ويرجع ذلك أساساً إلى أن البلاد لا تزال نظريًا من الناحية الفنية في حالة حرب مع كوريا الشمالية المسلحة نووياً.



وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي في أغسطس إنه قد يُسمح لأعضاء الفرقة بمواصلة الأداء والاستعداد للحفلات الموسيقية الدولية حتى أثناء قيامهم بواجبهم العسكري.