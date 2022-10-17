سيلينا غوميز وهايلي بيبر معاً للمرّة الأولى... وصورتهما تغزو الإنترنت!

الإعلان

بعدما ظنّ معظم المتابعين أنّ التقاط صورة تجمع النجمة العالمية سيلينا غوميز وزوجة حبيبها السّابق جاستن بيبر أصبح من المستحيلات، ها هما الشّابتان تفاجئان الجميع.وقد ضجّت مواقع التّواصل الإجتماعي في السّاعات الأخيرة بخبر التقاء النجمة العالمية سيلينا غوميز بزوجة جاستن بيبر، هايلي بيبر، وغزت صورة تجمعهما الإنترنت.وفي التّفاصيل، فحضرت كل من هايلي بيبر وسيلينا غوميز حفل Academy Museum Gala السنوي الثاني في لوس أنجلوس يوم السبت، والتُقطت لهما صور مع بعضهما وهما تقضيان وقتاً مميّزاً وتتعانقان.وتجدر الإشارة إلى أنّ هايلي بيبر تعرّضت لانتقادات كبيرة منذ العام 2018 واعتبر الجمهور أنّها "سرقت" جاستن بيبر من حبيبته سيلينا غوميز، إلّا أنّها أنكرت بتصريحاتها الأخيرة عبر بودكاست Call Her Daddy المزاعم، مؤكّدةً أنّها لم تكن على علاقة ببيبر عندما كان يواعد غوميز.