بعدما عجزت العائلة عن دفن ابنة اماليا ابي صالح بالتبني.. ما المستجدات؟

في الساعات الماضية، كشف الصحافي ربيع دمج ان عائلته تعجز عن دفن شقيقته جيسيكا، ابنة الممثلة الراحلة اماليا ابي صالح بالتبني، لأنها لا تملك أوراقاً ثبوتيّة، فدوّن "حزني مش من ارادة الله ابداً بل من ظلم الحياة. ما عم بيقدروا اخواتي يدفنوها لأن بدن اوراق".

وفي مستجدات هذه القضيّة، سمحت بلدية برجا بدفن الراحلة جيسيكا، فكتب ربيع دمج في منشورٍ جديد " شكراً لبلدية برجا ضيعتي واهلها الطيبين، البلدية ما طلبت أي اوراق تعريف عن جيسيكا ولا كان همن شو دينها بخلاف معظم مدافن بيروت، وتم السماح بدفنها بقبر جدي ابو والدي، والوالد هو لي طلب بدفنها بقبر العيلة لانها بنتو رغم كل شي بكفي هو رباها والله ما عطاه بنات بس صبيان".