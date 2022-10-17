"كرمال روح جورج الراسي".. هل تتصالح نادين نسيب نجيم وسيرين عبدالنور؟

حاولت الممثلة نادين الراسي أن تكون عرّابة الصلح بين زميلتيها نادين نسيب نجيم وسيرين عبدالنور، فغرّدت عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الإجتماعي تويتر:

"العمر قصير والدني فانية وما في شي بيحرز! منتنافس منتزاعل منتصالَح والنتيجة أعمال الناس عم تعشقكن من خلالها وعم تفرحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالم. سيرين نادين، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبّة؟".

لكن سيرين عبدالنور لم تتجاوب مع طلب نادين الراسي، فردّت بالقول "الله يرحم روحه ويحميكي يا حياتي من كل شر وارجع شوف الضحكة على وجهك هيدا الاهم هلق والباقي تركيه للايام".

ورفضت نادين نجيم التصالح مع سيرين ايضاً، فانسحبت من النقاش والتغريدة باستخدامها خاصية "leave this conversation".

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