هل تعرّضت شيرين للضرب؟ النيابة العامة المصرية تحسم الجدل!

ردّاً على البلاغ الّذي يدّعي أن الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب قد تعرّضت للضرب من قبل شقيقها، أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً يحسم الجدل وجاء فيه:

"تلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة شيرين عبد الوهـاب بلاغًا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما، وقدَّم صـورةً ضوئيـَّةً تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور".

وتابع البيان "في ضوء هذا البلاغ، سألت النيابة العامة مدير عام المستشفى والمدير الفني الطبي به، واللذين تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ. وتسعى النيابة العامة باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتُهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها".