جان دكاش يتحدّث عن نجوميّة نادين نسيب نجيم: "لن تتكرّر" (فيديو)

حلّ الممثل اللبناني جان دكاش ضيفاً على برنامج Pop Quiz مع الاعلامي دومينيك ابو حنا عبر صفحة LBCI Lebanon على فيسبوك وموقع الـ LBCI الالكتروني، وتحدّث عن نجوم التمثيل الّذي شكّلوا علامة فارقة في الدراما اللبنانيّة.

في التفاصيل، سُئل جان دكاش السؤال التالي: "عن أي ممثلة تقول انها لن تتكرّر في الدراما اللبنانيّة؟"، فاختار الشحرورة صباح من الجيل القديم.

ولكن هل يرى ان ما من ممثلة من الجيل الحالي تنطبق عليها عبارة "لن تتكرّر"؟ فيجيب جان دكاش متحدثاً عن نجومية الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم في هذا الفيديو: