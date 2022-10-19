شيرين عبد الوهاب ليست موجودة في المستشفى... أين اختفت؟

تحت عنوان "أين شيرين؟"، نشرت قناة "العربيّة" بياناً أصدرته مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية والإدمان نفت فيه تواجد النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب لديها للعلاج من تعاطي المخدّرات.

وورد في البيان أن المستشفى لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجود الفنانة شيرين عبد الوهاب أو حتى عن حالتها الصحية، وأن المستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته لسنة 2021 التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته.