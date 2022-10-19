كيف ردّ فارس كرم على دعوى ميريام فارس ضدّه بجرم القدح والذم؟ (فيديو)

في أوّل تعليقٍ له بعد الدعوى الّتي تقدّمت بها الفنانة ميريام فارس ضدّه بجرم القدح والذم، استخدم الفنان فارس كرم مقطع فيديو من أحدث حفلاته لإظهار محبّة الجمهور له.

في التفاصيل، نشرت الصحافية رولا نصر عبر تويتر: "اتصلنا بالنجم فارس كرم للتعليق على خبر استدعائه بدعوى القدح والذم المُقدّمة من الفنانة ميريام فارس، فأرسل لنا فيديوهات حفلاته الأخيرة".

يُذكر ان الفنانة ميريام فارس كانت قد تقدّمت بالأمس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد الفنان فارس كرم بجرم القدح والذم عبر "تويتر".

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