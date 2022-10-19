هيفاء وهبي للمرّة الأولى في السعوديّة بحفلٍ على مستوى عالمي مع اليسا: "فوق الخيال"

ضجّت منصّات التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بالخبر الّذي أعلنه رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربيّة السعوديّة تركي آل الشيخ عن افتتاح الموسم الجديد من فعاليات "موسم الرياض" بحفلٍ يجمع النجمتين اللبنانيتين هيفاء وهبي واليسا.

فكتب المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر: "تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم ٢٨ أكتوبر على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي بموسم الرياض".

وسرعان ما تحوّل هذا الحدث المُنتظر الى الخبر الأبرز على مواقع التواصل الإجتماعي لأنه يعلن عن تواجد النجمة اللبنانيّة هيفاء وهبي للمرّة الأولى في المملكة العربيّة السعوديّة، بعدما كان الجمهور قد طالب بتواجدها في الرياض سابقاً من خلال تدشين هاشتاغ "نبي هيفاء وهبي بالسعودية" ووصل الى أكثر من 15 الف تغريدة.

في سياقٍ متصل، غرّدت هيفاء وهبي على تويتر بالقول "كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض. شكراً معالي المستشار تركي آل الشيخ، بأفكارك وجهودك جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال".

بدورها، دوّنت اليسا على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "مستعدين ومتحمسين ويا رب يوفقنا موسم الرياض توصل أصداؤو لكل العالم من قلب الرياض اللي عم تضوي بالإبداع".

تنتظركم حفلة ضخمة تجمع النجمة اليسا والنجمة هيفاء وهبي يوم ٢٨ أكتوبر 😎🔥

الإعلان على مسرح محمد عبده أرينا في #بوليفارد_رياض_سيتي#موسم_الرياض pic.twitter.com/sePmktlJRL — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 18, 2022

كتير سعيدة لان حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض 💕

شكراً معالي المستشار #تركي_آل_الشيخ بأفكارك وجهودك جعلت #موسم_الرياض حدث فخم على مستوى عالمي #فوق_الخيال ✨

بشوفكن 🫶🤍 @RiyadhSeason @RotanaLive https://t.co/Sb2SDvjMKn — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) October 18, 2022

الحماس 🔥🔥🔥

مستعدين ومتحمسين ويا رب يوفقنا #موسم_الرياض توصل أصداؤو لكل العالم من قلب الرياض اللي عم تضوي بالإبداع https://t.co/ZVlPGpzGsE — Elissa (@elissakh) October 18, 2022