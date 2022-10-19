نادين الراسي الى "ست الستات" شيرين عبد الوهاب: "كلّنا مننجرّ"

وجّهت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي رسالة دعم الى الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، وذلك في تغريدةٍ جديدةٍ أطلقتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

في التفاصيل، دوّنت الممثلة نادين الراسي في تغريدتها: "شيرين يا ست الستات يا "مسيطرة" بفنّك وروحك وقلبك وطيبتك. هيدي محنة وحتعدّيا بإذن الله، وشو رح تكون حلوة الرجعة لمحبينك وللفنّ يا عظَمَة".

وأضافت نادين الراسي قائلةً "شيرين عبد الوهاب صلواتي إلك بهالفترة الصعبة وما تزعلي يا غالية كلّنا مننجرّ ومنِغلَط بحق حالنا ومنرجع منوقف. ناطرينك".

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