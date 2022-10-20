فنّ
20 تشرين الأول 2022 - 05:29
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إرجاء قرار بشأن دعوى اغتصاب ضد المخرج لوك بيسون في بلجيكا أشهراً عدة

أرجأ القضاء البلجيكي قراره بشأن إمكان النظر في الدعوى المرفوعة من ساند فان روي ضد لوك بيسون بتهمة الاغتصاب Lebanon, news ,lbci ,أخبار ساند فان روي, اغتصاب, دعوى, لوك بيسون,القضاء البلجيكي,أرجأ القضاء البلجيكي قراره بشأن إمكان النظر في الدعوى المرفوعة من ساند فان روي ضد لوك بيسون بتهمة الاغتصاب
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إرجاء قرار بشأن دعوى اغتصاب ضد المخرج لوك بيسون في بلجيكا أشهراً عدة
Lebanon News
أرجأ القضاء البلجيكي لأشهر عدة الأربعاء قراره بشأن إمكان النظر في الدعوى المرفوعة من الممثلة ساند فان روي ضد السينمائي الفرنسي لوك بيسون بتهمة الاغتصاب، بانتظار رأي المحكمة الدستورية، وفق محامي الطرفين.

وأوضح محامي الممثلة البلجيكية الهولندية يوريس فان كوتر لوكالة فرانس برس أن محكمة بروج التي كان مقرراً أن تصدر حكمها الأربعاء، قررت طرح سؤال سابق للحكم إلى المحكمة الدستورية البلجيكية التي ستحدد ما إذا كان بالإمكان النظر في الدعوى أم لا، في مسار قد يستغرق "بين ستة أشهر وسنة".
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وأكدت على هذه المعلومة المحامية فيرجيني كوتان وكيلة الدفاع البلجيكية عن لوك بيسون.

وتتهم عارضة الأزياء السابقة البالغة اليوم 35 عاماً مخرج "فيفث إيليمنت" و"لو غران بلو" البالغ 63 عاماً بأنه اغتصبها في أيار 2018 في فندق باريسي فخم، بعد تعاونها معه ومشاركتها في فيلمه "فاليريان أند ذي سيتي أوف إيه ثاوزند بلانتس" العام 2017.

وينفي لوك بيسون هذه الاتهامات.

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