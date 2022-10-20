هل سافر رامي عياش خصيصاً إلى مصر لمساندة شيرين عبد الوهاب؟

تناقلت وسائل اعلام محليّة وعربيّة معلومات غير دقيقة ان البوب ستار رامي عياش قد سافر خصيصاً الى مصر لمساندة الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الّذي نفاه في وقتٍ لاحق.

في التفاصيل، غرّد الصحافي المصري أحمد ابو اليزيد "تواصل معي الفنان رامي عياش وأوضح لي أنه لم يقُل أنه جاء خصيصاً إلى مصر لمساندة الفنانة شيرين عبدالوهاب كما ذكرت بعض المواقع الصحفيّة، وإنما إلتقى النقيب وبارك له وأعرب عن مساندة شيرين في نفس الوقت، وأن النقيب خلال إحدى المداخلات قال ذلك عن طيبة قلب وبدون قصد".

يُذكر أن الفنان اللبناني رامي عياش كان قد غرّد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بعد تصوير برنامج مع المطربة الكبيرة انغام،توجّهت لزيارة النقيب الاستاذ مصطفى كامل لأبارك له على تولّيه منصب نقيب الموسيقيين في مصر. وأبدينا كامل مساندتنا للفنانة الحبيبة شيرين عبدالوهاب ونتمنّى لها كلّ الخير والسلامة".

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تواصل معي الفنان #رامي_عياش وأوضح لي أنه لم يقُل أنه جاء خصيصا إلى مصر لمساندة الفنانة #شيرين_عبدالوهاب كما ذكرت بعض المواقع الصحفية، وإنما إلتقى النقيب وبارك له وأعرب عن مساندة شيرين في نفس الوقت، وأن النقيب خلال إحدى المداخلات قال ذلك عن طيبة قلب وبدون قصد#ابواليزيد_بيقول pic.twitter.com/b5CFiHn9xy — Ahmed Aboulyazeed (@AAboulyazeed) October 19, 2022