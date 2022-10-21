فارس كرم يتهم ميريام فارس بجرم القدح والذم والتشهير.. شكوى جديدة بعد تركه بسند اقامة

تقدّم الفنان فارس كرم بواسطة وكيله المحامي باسكال كمال ابو فاضل بشكوى لجانب النيابة العامة الإستئنافيّة في جبل لبنان ضدّ الفنانة ميريام فارس بجرم القدح والذم والتشهير.

وكشف برنامج "عرب وود" أن الشكوى قد أُحيلت لجانب مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة، وسيصار الى استدعاء ميريام فارس للحضور امام المكتب المذكور لسماع افادتها.

وكانت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" قد أفادت ان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتيّة إستمع يوم الخميس الى إفادة الفنان فارس كرم في الشكوى المُقامة ضدّه من الفنانة ميريام فارس.

وتابعت الوكالة انه بعدما قام فارس كرم بمسح التغريدة والهاشتاغ المسيئين في حق ميريام فارس وتعهّد بعدم التعرّض لها مجدداً، صدر قرار عن النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بتركه بسند إقامة.

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