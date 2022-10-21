"إعجاب" على تغريدة مسيئة لنانسي عجرم يشعل تويتر.. وإليسا: "كبست لايك بالغلط"

ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بخبر قيام النجمة اللبنانيّة اليسا بضغط زر الاعجاب على تغريدة مسيئة لزميلتها نانسي عجرم، وهو الأمر الّذي دفعها الى تدوين تغريدة أوضحت فيها ملابسات ما حصل.

في التفاصيل، أكّدت اليسا انها ضغطت زر الاعجاب على التغريدة المسيئة لنانسي عجرم عن طريق الخطأ، فكتبت: "كم مرة بتصير معكن تعملوا لايك بالغلط؟ كبست لايك عا تغريدة مش حلوة بحقي ولا بحق نانسي وشلتا دغري بس في دايماً ناس أصحاب نوايا سيئة بيعيشوا عالمشاكل. لما بدي قول شي بقولو دغري مش مواربة. بتمنى ما بقى يتم التداول بالموضوع. نانسي بحبها وأكبر من كل هالأمور".

بدورها، ردّت نانسي عجرم على تغريدة اليسا بالقول: "وأنا بحبك! و ولا مرة رح نعلّق على هيك أمور".

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كم مرة بتصير معكن تعملو لايك بالغلط؟ كبست لايك عا تغريدة مش حلوة بحقي ولا بحق نانسي وشلتا دغري بس في دايما ناس أصحاب نوايا سيئة بيعيشو عالمشاكل. لما بدي قول شي بقولو دغري مش مواربة. بتمنى ما بقا يتم التداول بالموضوع.

نانسي بحبها وأكبر من كل هالأمور@NancyAjram — Elissa (@elissakh) October 20, 2022