نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل: "شيرين خُطفت تحت تهديد السلاح"

فجّر نقيب المهن الموسيقيّة في مصر مصطفى كامل مفاجأة من العيار الثقيل في قضيّة الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب.

في التفاصيل، صرّح النقيب مصطفى كامل "جالي تلفون بالخطأ من شخص صديق لي وكان معاه حسام حبيب، وقال لي شيرين اتخطفت تحت تهديد السلاح الأبيض، ونقلوها المستشفى باسم مستعار، واحنا هنروح القسم ونعمل بلاغ باللي حصل".

وأضاف مصطفى كامل "أنا اتخضيت وقولت ازاي ده يحصل مع شيرين عبد الوهاب، ولما حسام حبيب قرر يعمل محضر قالوا له انت مش من أهل شيرين وما ينفعش نعملك محضر".

وأضاف كامل قائلاً "بقيت اتابع الموضوع وكنا في النقابة على أهبة الاستعداد لزيارة شيرين لكن فوجئنا بأن جهات التحقيق منعت الزيارة عنها وحتى طبيبها المعالج انضم إلى لجنة من وزارة الصحة، واتقفل الموضوع، وهنا غلت يدانا تجاه شيرين ولا نملك لها غير خالص الدعاء".