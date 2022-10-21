فنّ
21 تشرين الأول 2022 - 06:11
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بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي...دينا حايك في أحدث ظهور لها برفقة ليليان نمري ! (فيديو)

ليليان نمري زارت دينا حايك في منزلها للإطمئنان على صحتها بعد اعلان اصابتها بمرض سرطان الثدي Lebanon, news ,lbci ,أخبار عيد ميلاد, زيارة, سرطان الثدي, دينا حايك,ليليان نمري,ليليان نمري زارت دينا حايك في منزلها للإطمئنان على صحتها بعد اعلان اصابتها بمرض سرطان الثدي
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بعد إعلان إصابتها بسرطان الثدي...دينا حايك في أحدث ظهور لها برفقة ليليان نمري ! (فيديو)
Lebanon News
نشرت الفنانة اللبنانية دينا حايك عبر صفحتها على موقع تويتر، مقطع فيديو أظهرها من داخل منزلها برفقة الممثلة اللبنانية ليليان نمري التي زارتها للإطمئنان على صحتها بعد اعلان اصابتها بمرض سرطان الثدي.

وقد اغتنمت دينا حايك زيارة ليليان نمري وظهرت في مقطع الفيديو وهي تفاجئها بقالب الحلوى بمناسبة عيد ميلادها.
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وأرفقت دينا حايك الفيديو بتعليق: "حبيبتي انشالله ضلك ضوي شموع فرح وسعادة ونجاح وانشالله هالضحكة ما تفارق وجك وقلبك الابيض تشرفت بزيارتك وانبسطت انو شاركتك فرحة عيدك انت بتستاهلي كل التكريمات والحب لانك نجمة كبيرة بقيمتك وتواضعك ونحنا منشوف حالنا فيكي. كل الحب".
 
 
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