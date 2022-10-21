بعد محاكمته بتهمة التحرش الجنسي بزميله... هل برّأت المحكمة الممثل كيفن سبايسي؟

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برأت محكمة في نيويورك الممثل الأميركي كيفن سبايسي من اتهامات بالتحرش الجنسي وجهها له الممثل أنتوني راب في دعوى رفعها بخصوص وقائع حدثت عندما كان في الرابعة عشر، مطالباً بتعويض قدره 40 مليون دولار.وخلصت هيئة المحلفين إلى أنّ أنتوني راب الذي كان يسعى للحصول على تعويضات عن "أذى معنوي" تعرض له، فشل في إثبات أنّ سبايسي، الحائز جائزتي أوسكار "لمس أعضاءه الجنسية أو الحميمة".وبعد مداولات استمرت نحو ساعة "خلصت هيئة المحلفين إلى أنّ المدعى عليه غير مسؤول" عن الاتهامات، على ما ذكرت المحكمة.وشوهد سبايسي (63 عاماً) مغادراً المحكمة عقب إعلان الحكم، من دون التحدث إلى الصحافيين. وقال محاميه في بيان إنّ "سبايسي ممتن للعيش في بلد يتمتع فيه المواطنون بحق الحصول على محاكمة يشارك فيها محلفون محايدون يصدرون قرارهم استناداً إلى أدلة وليس بناءً على شائعات أو منشورات في مواقع التواصل الاجتماعي".وبدوره وقال محامي أنتوني راب في تصريح إلى وكالة فرانس برس إنّ موكّله "أفاد بالحقيقة في المحكمة"، مضيفاً "نحترم الحكم الصادر عن هيئة المحلفين، لكنّ شيئاً لا يغيّر الوقائع التي حصلت".سبايسي من ضمن المشاهير الأوائل الذين تناولتهم حركة "مي تو" العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة. ويحاكم في لندن بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال بين آذار 2005 ونيسان 2013 عندما كان مديراً فنياً لأحد المسارح. ودفع ببراءته من هذه الاتهامات في تموز الفائت.وعام 2019، أُسقطت في ولاية ماساتشوستس التهم الموجهة إلى سبايسي بارتكاب اعتداءات جنسية.ويزعم راب الذي يؤدي أحد الأدوار في مسلسل "ستار تريك: ديسكوفري" أنّ سبايسي اعتدى عليه جنسياً في حفلة كانت مُقامة سنة 1986 في مانهاتن، وكان يبلغ آنذاك 14 عاماً فيما كان سبايسي في السادسة والعشرين.وفي الدعوى التي رفعها، اتهم راب (50 عاماً) سبايسي بدخوله إلى غرفة نوم حيث كان راب يشاهد التلفاز، ثم وضعه على السرير قبل أن يستلقي بجانبه. وبحسب مستند للمحكمة، زعم راب أنّ سبايسي داعب أردافه.