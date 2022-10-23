الموت يُفجع يوسف وورد الخال بأعز الناس...

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فُجع الفنانان اللبنانيان يوسف وورد الخال بوفاة خالتهما بعد معاناة قاسية مع المرض.وكتب الشقيقان الخال عبر مواقع التواصل الإجتماعي: "أراح الموت المأسوف عليها سوزان بيرقدار شقيقة الشاعرة مهى بيرقدار وخالة الممثلة ورد الخال والممثل يوسف الخال بعد معاناة قاسية مع المرض غابت سوزان وغاب معها الفرح والحنان تغمّدها الله بواسع رحمته وحنانه انّا لله وانّا اليه راجعون".ونعت الفنانة نيكول سابا، زوجة يوسف الخال، الراحلة بقولها: "انتقلت الى رحمة الله السيدة سوزان بيرقدار شقيقة الشاعرة مهى بيرقدار، وخالة زوجي يوسف الخال وورد الخال فلترقد روحها بسلام ونطلب لها الدّعاء والمغفرة.. الله يرحمك سوزي".