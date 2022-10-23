حقق رقماً قياسياً... ألبوم تايلور سويفت يتسبب بأعطال على "سبوتيفاي"

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تسبّبَ الألبوم العاشر للمغنية الأميركية تايلور سويفت "ميدنايتس" الذي يجسّد عودتها التدريجية إلى موسيقى البوب، في أعطال على خدمة "سبوتيفاي" في أكثر من بلد، لدى إصداره على منصة البث الصوتي منتصف ليل الخميس.ففي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مثلاً، اضطر محبو النجمة إلى الانتظار طويلاً للاستماع إلى الألبوم الجديد على المنصة.ونشر كثر من المعجبين المغتاظين لقطات لتنبيه ظهر على شاشاتهم، نصّ على الآتي: "حصل خطأ ما. حاول مرة أخرى". وغالباً ما كانت هذه المشكلة الفنية تُحَلّ في غضون ساعة.وما لبث الألبوم المرتقب أن حقق نسبة استماع كبيرة على المنصة التي أعلنت بعد ظهر الجمعة عبر "تويتر" أن "تايلور سويفت حطمت الرقم القياسي لأكبر عدد من المستمعين إلى ألبوم في يوم واحد".وعلّقت المغنية على ذلك بتغريدة جاء فيها: "كم أنا محظوظة بأنكم تفعلون شيئاً مذهلاً".وتتمحور الأغنيات الثلاث عشرة في الألبوم بالكامل على موضوع منتصف الليل، وكتبت سويفت عبر "تويتر" أن "ميدنايتس" هو "قصة 13 ليلة بلا نوم متناثرة طوال" حياتها، مشيرة إلى أن كل الاغنيات فيه "تشكّل صورة كاملة لشدة هذه الساعة المجنونة والغامضة".ويتميز هذا الألبوم بأن المغنية التي تكتب أغنياتها وتلحّنها أيضاً، ابتعدت فيه عن اللون الذي طبع ألبوميها السابقين اللذين أصدرتهما خلال الجائحة "إيفرمور" و"فولكلور" (الفائز بجائزة غرامي لأفضل ألبوم سنة 2021). وتصب موسيقى "ميدنايتس" أكثر في خانة موسيقى البوب الكهربائية.وجرياً على عادتها، خصصت تايلور سويفت أيضاً بعض المفاجآت لمعجبيها، إذ أن "ميدنايتس" متوافر على الإنترنت في نسخة موسعة تتضمن سبع أغنيات إضافية.