سيرين عبدالنور تثير القلق: "أنا غرقانة على طريق الكسليك"

بعدما أدّت غزارة الامطار التي تساقطت مساء الأحد الى تجمع المياه على طول الاوتوستراد الساحلي من بيروت حتى كسروان بالاتجاهين، أثارت الممثلة اللبنانية سيرين عبد النور قلق محبّيها على تويتر.

فتزامناً مع هطول الأمطار الكثيفة في لبنان، نشرت سيرين عبد النور فيديو على الاوتوستراد، ودوّنت "انا غرقانة انا والجايزة على طريق الكسليك، خلصونا".

يذكر ان سيرين عبد النور كانت قد حصدت جائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان الفضائيات العربية بمصر، وعلّقت قائلةً "شكراً على الجائزة، شكراً على محبتكم ودعمكم الدائم. بفتخر اني حصلت عليها من بلدي الثاني مصر، وخاصةً انو جائزة افضل ممثلة عربية عن دوري بمسلسل لبناني العين بالعين".