نديم شرفان برفقة محمد رمضان... من هو "النمبر وان"؟ (فيديو)

فاجأ النجم المصري محمد رمضان متابعيه على تطبيق الصور انستغرام بمقطع فيديو جديد جمعه بمؤسس فرقة "ميّاس" اللبنانيّة نديم شرفان، مع عبارة "ترقّبونا" فبدأت التساؤلات عن تفاصيل العمل الفنّي الّذي قد يجمعهما.

وبعدما عُرف محمد رمضان بأغنية ولقب "النمبر وان"، يظهر النجم المصري في الفيديو وهو يشير الى نديم شرفان مُطلقاً عليه اللقب عينه، ليردّ الأخير: "كلا، انت النمبر وان".

وعلّق محمد رمضان على الفيديو الّذي نال انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الإجتماعي، بالقول " شرّفني ونوّرني صديقي الغالي نديم شرفان مؤسس فرقة ميّاس العالميّة. ترقّبونا".